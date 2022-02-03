Арсенал продовжить платити зарплату Обамеянгу, який перейшов у Барселону

Арсенал розірвав контракт з габонським футболістом П'єром-Емеріком Обамеянгом. Попри те, що форвард перейшов у Барселону, Арсенал продовжить платити йому зарплату.

Арсенал платитиме Обамеянгу до літа

Як повідомляє The Athletic, Арсенал платитиме зарплату Обамеянгу до червня 2022 року. Йдеться не про одноразову виплату, а серію платежів.

До речі Арсенал заплатив понад 8 мільйонів євро новачку Барселони

В Арсеналі Обамеянг отримував 350 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. У The Athletic не уточнюють, яку суму Арсенал буде платити гравцю збірної Габону.

За подібною схемою Арсенал на початку 2021 року покинув Месут Озіл. Німецький футболіст розірвав контракт і перейшов у турецький Фенербахче.

Проте лондонці продовжували платити йому 90% зарплати до літа.

Скромна зарплата у Барселоні

За інформацією ЗМІ, Барселона платитиме Обамеянгу 5 тисяч євро на тиждень до літа.

Тільки з наступного сезону його зарплата збільшиться.

П'єр-Емерік офіційно став гравцем каталонців тільки 2-го лютого. Обамеянг зміг перейти у Барселону після закриття трансферного вікна, оскільки мав статус вільного агента.

До Арсеналу габонець виступав у Франції за Монако, Лілль і Сент-Етьєн. Габонець – вихованець Мілана та грав за Боруссію Дортмунд.