Арсенал та Манчестер Юнайтед зіграли у феєричну нічию: відео

У суботу, 30 січня, Арсенал зіграв проти Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ. Гра виявилася багатою на моменти, але не на забиті голи.

Джерело: 24 канал

Арсенал – Манчестер Юнайтед 0:0

МЮ прагнув помститися супернику за поразку в першому колі, коли "каноніри" перемогли на "Олд Траффорд". Тоді єдиний гол з пенальті забив Обамеянг. Цей матч нападник же пропускав.

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Обидві команди одразу ж показали, що вони мають намір перемогти. МЮ треба було здобувати три очки, щоб не пустити у відрив МанСіті. І не дати можливість Лестеру себе обігнати. Арсенал же прагнув піднятися із середини турнірної таблиці.

І моментів, щоб забити голи в цьому матчі, було вдосталь. До кінця матчу Арсенал 17 разів бив по воротах, а Манчестер Юнайтед – 14. От тільки у площину воріт – лише по три удари в кожної з команд. Більшість ударів були повз ворота, хоча і в лічених сантиметрів від штанг. В інших випадках – блокувалися, як не захисниками, так воротарями. А коли й вони не могли врятувати, то на допомогу приходив каркас воріт. Саме так і сталося, коли пробивав Ляказетт у другому таймі зі штрафного.

Ще у першому таймі зі штрафного міг відзначитися Бруну Фернандеш. Але рикошет від гравця в стінці – і м'яч перелетів над перекладиною.

Хорошу можливість відзначитися мав Сміт-Роу, але де Хеа продемонстрував чудову реакцію, відбивши його удар.

У цьому матчі Едісон Кавані міг поскаржитися на влучність. Нападник мав декілька нагод, але м'яч вперто летів повз рамку воріт. І коли наприкінці зустрічі здавалося, що він вирве для МЮ перемогу в цьому матчі, форвард пробив вже повз голкіпера, але й повз ворота.

Матч так і закінчився внічию 0:0, яка не дуже влаштувала обидві команди. Адже МЮ може втратити друге місце, а Арсенал так і залишився на дев'ятому місці.

Відеоогляд матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед