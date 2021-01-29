Чи зможе Арсенал завдати поразки Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Наставник Арсеналу Мікель Артета був на волосині від відставки. Однак серія вдалих матчів дозволила іспанцю не тільки залишитися біля керма "канонірів", але й покращити позицію лондонців у турнірній таблиці АПЛ. Тепер Арсенал націлився на одного з лідерів чемпіонату – Манчестер Юнайтед.

Джерело: 24 канал

Арсенал та Манчестер Юнайтед зустрінуться у суботу, 30 січня, у рамках 21-го туру АПЛ. Поєдинок розпочнеться о 19:30.

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Арсенал та МЮ провели 233 матчі за всю історію. "Червоні дияволи" здобули 97 перемог при 84 поразках. Ще 52 поєдинки між клубами завершувалися нічиєю.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз Favbet

Арсенал покращив статистику в останніх матчах. Зокрема, з 5 останніх зустрічей "каноніри" виграли три. В активі МЮ тільки одна звитяга та нічия.

Однак у сезоні-2020/2021 Арсенал та Манчестер Юнайтед оперують кардинально різними складами. Відтак, позиція клубів у турнірній таблиці протилежна.

Якщо "червоні дияволи" утримують друге місце, то Арсенал тільки 9-й.

Букмекери вважають, що саме Манчестер Юнайтед – фаворит гри. Перемогу підопічних Уле Гуннара Сульшера оцінюють коефіцієнтом 2,51. Водночас на звитягу Арсеналу коефіцієнт 2,93. Нічия у цьому поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,45.

МЮ у сезоні-2020/2021 має кращий напад – 37 голів проти 26 в "канонірів". Однак оборона "гармашів" більш надійна: 20 пропущених голів проти 27 в МЮ.

Відтак, можна зробити ставку, що обидві команди відзначаться голами. На такий підсумок коефіцієнт 1,67. Якщо ж зробити ставку, що у матчі голи заб'ють не два клуби – коефіцієнт 2,23.