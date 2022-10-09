Зінченко емоційно відсвяткував переможний гол Арсенала у ворота Ліверпуля: потужне відео

Арсенал 9 жовтня приймав Ліверпуль у 10-му турі АПЛ. Олександр Зінченко не зробив внеску у перемогу "канонірів".

Олександр Зінченко не потрапив у заявку лондонського клубу на домашню гру проти Ліверпуля. В українця знову проблеми з м'язом, повідомляє 24 канал.

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Потужна підтримка з трибун

Однак лівий захисник не зміг пропустити матч та підтримав команду з трибун. Зінченко був помічений у VIP-зоні стадіону "Емірейтс".

Футболіст емоційно відзначив переможний гол Арсенала у матчі проти "мерсисайдців". На 76-й хвилині Букайо Сака реалізував пенальті, оформив дубль та приніс три очки "канонірам". Також одного разу голкіпера Ліверпуля засмутив Габріел Мартінеллі. 3:2 – перемога Арсенала.

Емоційне святкування Зінченка потрапило у соцмережі. Олександр вже далеко не вперше виділяється такими емоціями під час голів лондонського клубу.

Як Зінченко відсвяткував гол Арсенала: дивіться відео

Через різноманітні травми Зінченко пропустив вже сумарно 5 матчів в АПЛ та Лізі Європи. Загалом після переходу в Арсенал відіграв 6 поєдинків, у яких відзначився дебютним гольовим пасом.