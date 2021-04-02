Арсенал – Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ

Арсенал 3 квітня прийматиме Ліверпуль у матчі 30 туру АПЛ. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч АПЛ Арсенал – Ліверпуль на "Емірейтс Стедіум" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Арсенал – Ліверпуль: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Арсенал – Ліверпуль.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Перед грою

Команди між собою протистояли 232 рази. За перемогами веде Ліверпуль – 89:79. Ще 64 матчі завершилися унічию. У цьому сезони колективи провели вже аж три поєдинки. В першому колі АПЛ "мерсісайдці" здобули вольову перемогу 3:1. Ще дві зустрічі виявили переможця після серії пенальті: в Кубку Ліги та Суперкубку Англії верх взяли "каноніри".