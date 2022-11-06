Арсенал взимку готує трансфер Мудрика: інсайдер розкрив плани "канонірів"

Один із найкращих молодих футболістів Європи Михайло Мудрик у зимове трансферне вікно може перебратися до АПЛ. Команда Олександра Зінченка підготувала вигідну фінансову пропозицію "гірникам".

Чим менше стає часу до відкриття зимового трансферного вікна, тим спекотніше стає від новин про головного діаманта українського футболу Михайла Мудрика.

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За повідомленням відомого футбольного інсайдера Ніколо Скіри, українець залишається на радарах лондонського Арсеналу.

За даними джерела, "каноніри" готують пропозицію для Шахтаря у розмірі 50-60 мільйонів євро за перехід швидкісного вінгера. Умови особистого контракту з Мудриком були узгоджені ще у серпні.