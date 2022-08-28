Зінченко вперше в сезоні пропустив матч Арсенала: українець травмував коліно
Джерело:ФК Арсенал
У суботу, 27 серпня, у четвертому турі англійської Прем'єр-ліги Арсенал зіграв з Фулгемом. Каноніри вкотре здобули впевнену перемогу.
Арсенал – Фулгем 2:1
Голи: Едегор 64, Габріел 86 – Мітрович 56
Український захисник Олександр Зінченко вперше пропустив матч Арсенала після переходу з Манчестер Сіті. Як виявилося напередодні поєдинку українець отримав травму.
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Зінченко не потрапив до заявки через мікропошкодження коліна. Про терміни відновлення українця не повідомляється.
Нагадаємо, що у новому сезоні Зінченко зіграв у трьох матчах за Арсенал. На його рахунку – одна гольова передача.
У рамках 4-го туру АПЛ лондонський Арсенал вдома обіграв Фулгем, матч закінчився з рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок у поєдинку на початку другого тайму завдяки забитому м'ячу Мітровича. Але Арсенал зібрався та двічі вразив ворота суперника.До слова. Команда Мікеля Артети набрала максимум очок у перших 4-х турах та очолює турнірну таблицю національної першості.
Відеоогляд матчу
Нагадаємо, що Зінченко підписав контракт із "канонірами" у липні цього року, угода розрахована до кінця червня 2026-го.