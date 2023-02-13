Зінченко та Мудрик зіграють у благодійному матчі на підтримку України: Шевченко підтримав ідею

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко допомагає з організацією благодійного матчу для збору коштів на потреби України. У суперпоєдинку повинні зустрітися Арсенал та Челсі.

Зірка "канонірів" Олександр Зінченко бере активну участь у роботі благодійної організації "Футбол для України", яка була створена на початку військового вторгнення Росії в лютому 2022 року. Нині фонд веде перемовини щодо організації благодійного матчу між Арсеналом та Челсі.

Читайте також Зінченко – гравець січня в Арсеналі

Матч зірок Арсеналу і Челсі заради допомоги українцям

Цю благородну ідею активно підтримує Андрій Шевченко – колишній гравець Челсі та екстренер національної збірної України. За повідомленням британських ЗМІ, матч Арсенала та Челсі відбудеться у червні цього року.

Ймовірно, що поєдинок буде зіграний на "Стемфорд Брідж" або "Емірейтс". Звичайно, очікується участь у матчі Михайла Мудрика – зимового новачка "синіх". Крім того, у благодійному поєдинку можуть зіграти колишні футболісти обох команд. Нагадаємо, що за "канонірів" на початку 2000-х грав українець Олег Лужний.

Усі кошти, зібрані під час акції "Футбол для України", будуть спрямовані безпосередньо в Україну на різні цілі, починаючи від забезпечення людей речами першої необхідності і закінчуючи відбудовою об’єктів, які були зруйновані під час війни,

– йдеться у заяві організації.