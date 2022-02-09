Арсенал брутально потролив Тоттенхем за порожню шафу для трофеїв

Дербі Північного Лондона між Арсеналом і Тоттенхемом іноді виходить за межі футбольного стадіону. Клуби користуються будь-яким шансом зачепити честь одне одного. Цього раз це вдалося Арсеналу.

Ваш кошик порожній, як шафа для трофеїв Тоттенхема

Арсенал жорстко пожартував про невелику кількість трофеїв, які виграв Тоттенхем. Трофейна засуха "шпор" триває понад 10 років.

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На сайті "канонірів" користувачі інтернет-магазину помітили незвичайне повідомлення. При наведенні курсору на іконку кошика з'являвся текст "Ваш кошик порожній, як шафа для трофеїв Тоттенхема".

Наразі це повідомлення більше не з'являється на сайті Арсеналу. У клубі вже заявили, що повідомлення з'явилося помилково.

"Це було розміщено на сайті помилково і без відповідних перевірок та погоджень, і буде видалено настільки швидко, наскільки можливо", – йдеться у заяві клубу.

Засуха Тоттенхема