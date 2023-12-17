Арсенал разом із Зінченком переміг Брайтон та повернувся на перше місце АПЛ: відеоогляд

Недільну програму 17-го туру англійської Прем'єр-ліги відкривав матч Арсенал – Брайтон. Команда Олександра Зінченка сподівалася реабілітуватися за поразку від Астон Вілли.

Арсенал – Брайтон 2:0

Гол: Жезус, 53, Гаверц, 87

В останніх трьох матчах суперників частіше перемагав Брайтон. Проте в нинішньому сезоні команда Роберто Де Дзербі не вражає стабільністю, пише 24 Канал.

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У стартовому складі "канонірів" на поле стадіону "Емірейтс" вийшов українець Олександр Зінченко, який зайняв своє традиційне місце на лівому фланзі захисту.

Господарі поля переважали Брайтон за кількістю небезпечних моментів. З часом це втілилось у забиті м'ячі.

На початку другого тайму "каноніри" отримали право на кутовий. Краще за всіх у штрафному майданчику "чайок" зорієнтувався Габріель Жезус, який потужно пробив головою повз голкіпера.

Фінальну крапку поставив Кай Гаверц. Проте великий внесок у забитий гол зробив Нкетіа, який віддав м'яч під удар німецькому хавбеку.

У підсумку важлива для Арсеналу перемога з рахунком 2:0. Зінченко зіграв майже весь матч. На 90+3 хвилині поєдинку українець поступився своїм місцем на полі Якубу Ківьору.

Команда Олександра Зінченка очолила турнірну таблицю АПЛ. У "канонірів" 39 очок у 17 матчах. Проте вже сьогодні їх може обійти Ліверпуль, якщо переможе Манчестер Юнайтед.

Брайтон опустився на 9 місце. У підопічних Де Дзербі 26 очок у 17 турах.

Відеоогляд матчу Арсенал – Брайтон