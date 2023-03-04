Божевільний камбек Арсеналу: команда Зінченка витягнула мертвий матч з аутсайдером АПЛ – відео

Арсенал був близький до провалу у домашній грі з Борнмутом. Втім три голи у другому таймі принесли підопічним Артети перемогу та зберегли відрив від переслідувача.

Арсенал – Борнмут 3:2

Голи: Партей, 62, Вайт, 70, Нельсон, 90+8 – Біллінг, 1, Сенесі, 57.

Цими вихідними в Англії проходять поєдинки 26 туру АПЛ, пише 24 канал. У першій грі суботи Манчестер Сіті переграв Ньюкасл та продовжив боротьбу за чемпіонство.

До теми В погоні за лідером АПЛ: Манчестер Сіті впевнено здолав Ньюкасл – відеоогляд

Головний конкурент команди Гвардіоли грав трохи пізніше – Арсенал приймав на своєму полі аутсайдера Борнмут. З перших хвилин на полі з'явився Олександр Зінченко, тоді як Ілля Забарний не потрапив навіть до заявку, відновлюючись від травми.

Борнмут відправляє суперника в нокдаун

"Вишні" зуміли приголомшити фаворита вже на десятій секунді. Розігравши м'яч з центру поля, гості пронеслись по флангу та прострілили в центр майданчика Арсеналу. Захист не зміг розібратись та вибити снаряд, який потрапив до Біллінга.

Той впритул розстріляв Рамсдейла, записавши на свій рахунок другий найшвидший гол в історії АПЛ. Лише гол Шейна Лонга за Саутгемптон проти Уотфорда у 2019-му був швидшим – 7,5 секунд.

Арсенал же одразу забрав м'яч під свій контроль на насів на ворота гостей. Втім забити до перерви не вдалось, а на початку другого тайму Борнмут забив вдруге. Після подачі з кутового ніхто не накрив Сенесі, який головою відправив м'яч у ворота.

Неймовірний камбек лондонців

Лише після цього лондонці почали реалізовувати свої моменти. Вже за п'ять хвилин після другого точного удару Борнмута відзначився Партей. Кутовий призвів до сумбуру в майданчику гостей і ганець першим відгукнувся на закидання від Сміта-Роу.

А вже на 70 хвилині "каноніри" зрівняли рахунок. Вайт, який вийшов на заміну, потужним ударом після переведення з іншого флангу змусив м'яч перетнути лицьову лінію воріт.

Читайте також Феєрія Циганкова попри поразку: українець відзначився асистом у третій грі поспіль – відео

Останні хвилини поєдинку проходили виключно на половині поля Борнмута. Гості встали в оборону і намагались відбити численні атаки лондонців. Це їм майже вдалось, але на останній компенсованій хвилині Арсенал таки вирвав перемогу.

Після удару Зінченка гравці Борнмута перевели м'яч на кутовий. Подачу Едегора гості відбили, але сферу підхопив Нельсон і наніс вражаючий удар у дальній кут. У кіпера не було шансів.

Таким чином "каноніри" здобувають валідольну перемогу над аутсайдером і зберігають відрив від МанСіті у п'ять очок. Натомість Борнмут продовжує йти у зоні вильоту на 19 місці. Відстань від порятунку складає всього один бал.

Відеоогляд матчу Арсенал – Борнмут: