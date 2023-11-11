Переможна крапка Зінченка: Арсенал завдяки божевільному голу українця переміг Бернлі – відео
Захисник "канонірів" Олександр Зінченко підтримав гольовий перформанс українських легіонерів. Гравець збірної України відзначився дебютним голом в нинішньому чемпіонаті Англії.
Арсенал – Бернлі 3:1
Голи: Троссар, 45+1, Саліба, 57, Зінченко, 74 – Браунхілл
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета в матчі проти Бернлі довірив місце в стартовому складі Олександру Зінченко. Українець виправдав сподівання наставника результативною грою, пише 24 Канал.
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Господарі поля довго не могли вразити ворота суперника. Лише на 45+1 хвилині матчу гол у роздягальню забив Леандро Троссар. Бельгієць головою вдало спрямував м'яч під ліву стійку.
"Бордові" відігралися на початку другої 45-хвилинки. Хавбек Бернлі Браунхілл за допомогою рикошету пробив голкіпера Арсеналу Рая.
Проте одразу ж "каноніри" вийшли вперед. Троссар виконав кутовий, який головою замкнув Вільям Саліба.
А переможну крапку в поєдинку поставив Олександр Зінченко. Українець приєднався до розіграшу кутового та ефектним ударом відправив м'яч у сітку воріт Бернлі.
Відео голу Зінченка
За 7 хвилин до завершення основного часу червону карту отримав гравець Арсеналу Фабіу Вієйра. Проте це вилучення не вплинуло на кінцевий результат матчу.
У підсумку Арсенал здобув перемогу над Бернлі з рахунком 3:1. Олександр Зінченко відіграв весь матч та відзначився першою результативною дією в сезоні. До речі, це другий гол українця в АПЛ та 4-й в англійській кар'єрі.
Відеоогляд матчу Арсенал – Бернлі