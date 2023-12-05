Згадав про бомбардирський хист: Яремчук забив дебютний гол за Валенсію – відео
5 грудня 2023, 23:26Читать новость на русском
Головний тренер Валенсії Рубен Бараха на матч Кубка Іспанії довірив місце в основі Роману Яремчуку. Український форвард віддячив наставнику забитим голом.
У вівторок, 5 грудня, відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії. В одному з них Валенсія на виїзді грала проти скромної Ароси, пише 24 Канал.
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"Кажани" швидко відкрили рахунок у матчі. Вже на 9-й хвилині зустрічі Роман Яремчук відправив м'яч до сітки воріт господарів поля. Українець краще за всіх зорієнтувався у штрафному майданчику та потужно пробив повз голкіпера.
Відео голу Яремчука
- Зазначимо, що Роман Яремчук забив у своєму 11 матчі за Валенсію. У попередніх поєдинках українець залишав поле без результативних дій.
- Була інформація, що взимку Роман може покинути "кажанів". У послугах форварда зацікавлені клуби Серії А.