Згадав про бомбардирський хист: Яремчук забив дебютний гол за Валенсію – відео

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха на матч Кубка Іспанії довірив місце в основі Роману Яремчуку. Український форвард віддячив наставнику забитим голом.

У вівторок, 5 грудня, відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії. В одному з них Валенсія на виїзді грала проти скромної Ароси, пише 24 Канал.

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"Кажани" швидко відкрили рахунок у матчі. Вже на 9-й хвилині зустрічі Роман Яремчук відправив м'яч до сітки воріт господарів поля. Українець краще за всіх зорієнтувався у штрафному майданчику та потужно пробив повз голкіпера.

Відео голу Яремчука