"Вона на таке не заслуговує": Соболенко вступилася за Костюк після того, як трибуни освистали її

Аріна Соболенко вирішила захиститися за українську спортсменку. Представниця Білорусі висловила свою думку стосовно епізоду.

Французька публіка освистала Марту Костюк за те, що українка не потиснула руку Аріні Соболенко. Білоруська тенісистка не здивована таким перебігом подій, пише 24 Канал, посилаючись на росЗМІ.

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Робить собі лице

Марта Костюк програла в першому колі Ролан Гарроса Аріні Соболенко (6:3, 6:2). Після зустрічі українська тенісистка традиційно не потиснула руку представниці поплічниці країни-агресора, за що отримала шквал критики від тамтешніх глядачів.

Соболенко зазначила, що спершу вона не могла збагнути, що відбувається, оскільки усі знають, що українські дівчата не тиснуть руку білорусам та росіянам, тому це не здивувало її. Та от Аріна припустила, що публіку такий жест українки розлютив, оскільки вони сприйняли це як неповагу до білоруски, тож освистали її. Соболенко спершу ж вирішила, що трибуни освистують саме її, тому показово їм поклонилася.

Та от білоруська тенісистка не бачить нічого образливого зі сторони Костюк. Соболенка як завжди вважає, що вона не причетна до війни на території України, а тому їй байдуже на позицію українських тенісисток. Аріна вважає, що вони роблять це вимушено. Вона не входить в положення, а просто намагається на нього не реагувати, оскільки, на її думку, "спорт поза політикою".

Чи те, що вони не тиснуть нам руки є неповагою? Я так не думаю. Я розумію, чому вони не роблять цього. Я уявляю реакцію з української сторони, якщо нам потиснуть руку. Так я це розумію. І я усвідомлюю, що мене особисто це не стосується. Це все. Костюк не заслужила, щоб її так виводили з майданчика,

– сказала Соболенко,

Варто зазначити, що білоруська тенісистка з тих людей, які не розуміють, що країна-агресор та її поплічниця можуть використовувати спорт в своїх пропагандистських цілях. Соболенка часто зазначає, що вона спортсмен, а не політик, а також дратується, коли її запитують про війну в Україні. До того ж у 2020-му році вона підтримала Олександра Лукашенка у розгоні демонстрантів.