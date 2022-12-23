Перехрестя Марадони та Мессі: в Аргентині перейменували вулиці на честь легенд футболу

Відтак, у селищі зник бульвар Гобернадора Нуньєса (тепер – Дієго Марадони) та вулиця Бартоломе Мітре (тепер – Ліонеля Мессі).

Тепер ці дві вулиці, які названі іменами легендарних аргентинських нападників, перетинають у селі Урібуру, де проживає лише 1500 жителів.

Урібуру назавжди записало свою назву в історію Аргентини, як перше селище, яке має перехрестя на честь двох легенд аргентинського та світового футболу.

Цікаво, що день народження села припало на фінал чемпіонату світу-2022 з футболу. У цей день місцеві селяни святкували 128-му річницю заснування селища.

Збірна Аргентини зробила чудовий подарунок уболівальникам, перегравши у фіналі Францію у серії пенальті – 4:2. Основний та додатковий час закінчився з рахунком 3:3, тому доля володаря трофея вирішувалась під час 11-метрових ударів.