Хто заплатить більше: топ-клуби Англії влаштували полювання на зірку збірної Аргентини

24 грудня 2022, 12:43
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Джерело:

UOL

Новоспечений чемпіон світу Енцо Фернандес став відкриттям Мундіалю в Катарі. Провідні клуби Європи ведуть відчайдушну боротьбу за талановитого хавбека.

Найкращий молодий гравець чемпіонату світу 2022 Енцо Фернандес, скоріше за все, розпочне новий рік у новій команді. За трансфер неймовірно талановитого півзахисника точиться справжня боротьба між топ-клубами АПЛ.

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Ціль номер один для грандів АПЛ

Португальська Бенфіка, якій належать права на 21-річного хавбека, відхилила пропозицію Ліверпуля. 100 мільйонів євро їм виявилося недостатньо за чемпіона світу.

Скористатися ситуацією вирішив Манчестер Юнайтед, який запропонував 120 мільйонів євро за лідера збірної Аргентини. І це при тому, що "червоні дияволи" не відмовилися від бажання придбати головного таланта збірної Англії Джуда Беллінгема з дортмундської Борусії. 

Що відомо про Енцо Ферандеса

  • Аргентинський діамант має чинний контракт з Бенфікою до липня 2027 року.
  • До складу "орлів" Фернандес приєднався влітку 2022 року. За його трансфер боси Бенфіки заплатили Рівер Плейту 12 мільйонів євро.
  • У поточному сезоні хавбек зіграв за португальський клуб 24 матчі, забив 3 голи та віддав 5 асистів.
  • На чемпіонаті світу 2022 універсальний півзахисник став справжнім відкриттям. На рахунку Фернандеса гол та асист в групі, а також надійна гра в опорній зоні у плей-оф.
  • За підсумком чемпіонату світу Енцо Фернандес отримав нагороду найкращого молодого гравця Мундіаля.
  • Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 55 млн євро.

Автор: Сергій Шаховець