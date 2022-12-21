Зіркові футболісти ЧС-2022 могли опинитися в чемпіонаті України

Асистент директора з футболу Шахтаря Карло Нікколіні розповів, що учасники чемпіонату світу з команд Аргентини та Хорватії могли стати "гірниками". Мова йде про одних з найкращих футболістів Мундіалю.

Донецький Шахтар вів перемовини про перехід аргентинського форварда Хуліана Альвареса та захисника Хорватії Йошко Гвардіол. Проте переконати футболістів переїхати в чемпіонат України було складно.

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Пророче бачення селекціонерів Шахтаря

За словами Карло Нікколіні, трансфери майбутніх зірок ЧС були практично погоджені.

"Звичайно, зараз у нас багато труднощів у тому, щоб переконати гравців приїхати в Україну, враховуючи складну ситуацію, яку ми всі чудово знаємо. З цієї причини ми повинні були намагатися надавати більше значення гравцям з України.

Раніше ми вже практично закрили угоди щодо таких фігур, як Йошко Гвардіол та Хуліан Альварес, але, на жаль, для нас переговори зовсім непрості", – розповів Нікколіні.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року донецький Шахтар цікавився форвардом Рівер Плейту Хуліаном Альваресом. "Гірники" готові були віддати за перспективного нападника 20 мільйонів євро. Врішті-решт аргентинець опинився у Манчестер Сіті, який заплатив за нього 21,4 мільйони євро.

Альварес і Гвардіол на ЧС-2022