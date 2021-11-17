Аргентина зіграла внічию з Бразилією та вийшла на ЧС-2022

Збірна Аргентини на своєму полі приймала Бразилію у рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року. Команди провели весь матч, так і не зумівши забити жодного голу.

Аргентина – Бразилія 0:0

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Поєдинок вийшов не багатим на гольові моменти, але, як це часто буває в іграх між цими командами, досить напруженим. У першому таймі найреальніший шанс забити був у Родріго Де Пауля, але з його ударом впорався Аліссон Бекер.

Після перерви відзначитися забитим м'ячем могли вже гості - чудово зіграв Еміліано Мартінес, який відбив удар Матеуса Куньї з меж карного майданчика.

Суперкласіко завершилося нульовою нічиєю. Аргентина набрала 29 очок, залишилася на другому місці та вийшла на чемпіонат світу. Бразилія також вже там – 35 балів і перша сходинка.

Аргентина – Бразилія відеоогляд