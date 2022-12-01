Щенсни посперечався з Мессі на 100 євро, що суддя не призначить пенальті

У матчі збірної Аргентини та Польщі на чемпіонаті світу-2022 суддя призначив сумнівний пенальті у ворота поляків. Він був настільки суперечливим, що гравці навіть почали сперечатися, чи було там порушення.

Про суперечку розповів голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни, який після цього пенальті вписав своє ім'я в історію чемпіонатів світу.

Цікаво Фантастична розв'язка: Аргентина виграла групу С, Польща протиснулась в плей-офф – відеоогляд

Парі Щенсни та Мессі

Епізод виник наприкінці першого тайму зустрічі. Арбітр побачив у зіткненні польського голкіпера та аргентинського форварда Лео Мессі порушення правил. Що цікаво, з боку саме поляка.

Коли арбітри VAR покликали Данні Маккелі до монітора, щоб переглянути епізод, Войцех запропонував Ліонелю цікаве парі.

Розмова із Мессі? Я сказав, що ставлю 100 євро на те, що суддя не призначить пенальті. Тож я програв парі з Мессі. Не знаю, чи це дозволено, чи, можливо, мене оштрафують,

– розповів Щенсни.

Він також чесно зізнався, що не збирається віддавати Мессі його 100 євро. Мовляв, в аргентинця й так багато грошей.

Цікаво, що пенальті був дуже суперечливий і викликав критику з боку вболівальників збірної Польщі. Щоправда, Лео Мессі в підсумку його все одно не реалізував.

Багато хто вважає, що це "карма за лівий пенальті". Та як би там не було, Войцех Щенсни на цьому чемпіонаті світу парирував вже другий пенальті.