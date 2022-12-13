Ліонель Мессі забив 11-ий м'яч на чемпіонатах світу та наблизив Аргентину до фіналу: відео голу

Нападник ПСЖ влучно пробив з пенальті після того, як Лівакович скосив у своєму майданчику Альвареса. Це дозволило підопічним Скалоні вийти в перед у півфінальному матчі ЧС-2022.

На чемпіонаті світу 2022 почалась стадія півфіналів. У першій грі 1/2 фіналу зустрічаються чинні чемпіони Південної Америки аргентинці та віцечемпіони світу хорвати, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Аргентина – Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022

У першому таймі "альбіселесте" володіли ініціативою і це дозволило команді вийти вперед на 34 хвилині. Після закидання з глибини Ловрен проспав вибігання Альвареса.

Хуліан вийшов сам-на-сам із Ліваковичем і кіпер збив форварда МанСіті. Вирок без шансів виконав Ліонель Мессі, який з "позначки" сильно пробив по центру.

Відео голу Мессі:

Для Ліонеля цей гол став вже п'ятим на цьому турнірі, що дозволило йому наздогнати Кіліана Мбаппе у гонці бомбардирів. Ба більше, на всіх чемпіонатах світу Мессі забив вже 11 голів, наздогнавши Юргена Клінсманна та Шандора Кочіша.