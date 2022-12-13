Мессі в кроці від Кубка світу: Аргентина ефектно вийшла у фінал ЧС-2022 – відеоогляд матчу

Команда Ліонеля Скалоні впевнено скористалась помилками Хорватії в обороні і здобули розгромну перемогу у півфіналі. Це дозволило аргентинцям вийти у свій шостий фінал чемпіонату світу.

Аргентина – Хорватія 3:0

Голи: Мессі, 34 (пен.), Альварес, 39, Альварес, 69.

У першому півфіналі чемпіонату світу з футболу 2022 зійшлись Аргентина та Хорватія. Команда Ліонеля Скалоні стартувала на турнірі з поразки від Саудівської Аравії, після чого лише набирала обертів.

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В той же час Хорватія виграла в основний час лише матч із Канадою. З Марокко і Бельгією віцечемпіони світу розписали нульову нічию, а японців та бразильців підопічні Даліча пройшли у серії пенальті.

Аргентина ж у півфінал також пройшла завдяки "футбольній лотереї". Підопічні Скалоні видали гарячий матч із Нідерландами, втративши перемогу у компенсований час, але вдало відігравши у серії.

Вбивчий дует нападників Аргентини

Перший тайм проходив прі рівній грі, але так тривало до першого голу. Хорвати самі собі привезли проблеми в захисті, не вгледівши за Хуліаном Альваресом.

Спочатку форварду Манчестер Сіті дали вибігти сам-на-сам з Ліваковичем, впустивши закидання із глибини. У підсумку кіпер збив Хуліана і подарував аргентинцям право на пенальті. Його без шансів для Домініка реалізував Ліонель Мессі.

Відео голу Мессі:

А вже за п'ять хвилин Альваресу вдалось пройти по центру поля між захисниками суперника. Після удару з карного майданчика м'яч після серії рикошетів повернувся до Хуліана, який і пробив Ліваковича.

Відео голу Хуліана Альвареса у ворота Хорватії

Альварес добив Хорватію

Даліч провів серію замін в перерві, щоб посилити атаку. Хорватія на деякий час вирівняла гру, але захист "альбіселесте" був на висоті. Основні моменти "картаті" створювали хіба що завдяки стандартам.

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Але у середині другого тайму аргентинці вже закрили гру. Мессі у контратаці пробіг по флангу, хитнув опонента і увійшов у чужий майданчик. Побачивши набігаючого Альвареса, Лео віддав на партнера і той без проблем оформив дубль.

Як Альварес забив другий гол:

Аргентина вийшла у шостий фінал

Цей м'яч по суті закрив гру, хорвати вже більше не створювали небезпечні моменти. Таким чином Аргентина вшосте виходить у фінал чемпіонату світу в історії.

У 1930, 1990 та 2014 роках "альбіселесте" програвали, тоді як у 1978 та 1986 роках аргентинцям підкорювалось золото. Тепер же Ліонель Мессі і компанія в кроці від третього для своєї країни Кубка світу.

Їх суперником у вирішальному матчі стане Франція або Марокко, які визначать переможця 14 грудня. Початок – о 21:00. В той же час Хорватія зіграє з невдахою цієї пари в матчі за бронзу.