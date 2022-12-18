Можливо, найкращий фінал чемпіонату світу в історії: відеоогляд матчу Аргентина – Франція

Підопічні Скалоні та Дешама забили на двох аж шість м'ячів, а володар Кубка світу визначився у серії пенальті. Вашій увазі - огляд найкращих моментів вирішального матчу ЧС-2022

У Катарі визначився новий чемпіон світу. Ним стала збірна Аргентини, яка переграла французів у божевільному матчі із шістьма голами та серією пенальті, пише 24 канал.

До теми Збірна Аргентини – чемпіон світу з футболу 2022

Команда Ліонеля Скалоні майже всю гру мали ініціативу і двічі забила у першому таймі. Спочатку Мессі відзначився з пенальті, а перед перервою Ді Марія подвоїв рахунок.

Втім Франція зуміла перевернути матч і зробити камбек. Героєм став Кіліан Мбаппе, який заробив пенальті, реалізував його і вже за хвилину відновив паритет з пасу Тюрама.

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Гра перейшла у екстратайми, де Мессі вивів свою команду вперед на 109 хвилині. Але "Ле Бле" не здались і отримали право на пенальті за дві хвилини до кінця. Мбаппе впевнено оформив хет-трик.

Але у лотереї на висоті були аргентинці. Їх гравці не хибили, а воротар Еміліано Мартінес двічі не пропустив – від Комана та Чуамені. Вашій увазі – відеоогляд шаленого фіналу чемпіонату світу-2022: