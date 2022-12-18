"Хто сумнівався – смокчіть мій х*й": у гравця Аргентини зірвало дах після перемоги на ЧС – відео

Родріго Де Пауль не підбирав слів після тріумфу його команди у фіналі Мундіаля. Вже у роздягальні він вилаявся під час стріму разом з Ніколасом Отаменді.

Збірна Аргентини вперше за 36 років стала чемпіоном світу з футболу. У фіналі Мундіалю в Катарі команда Ліонеля Скалоні переграла Францію в серії пенальті.

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Одним з основних футболістів "альбіселесте" був хавбек Атлетіко Родріго Де Пауль. 28-річний півзахисник виходив зі старту у кожному поєдинку Мундіаля.

Після тріумфі на ЧС-2022 Родріго не стримував емоції у роздягальні. Під час стріму разом з Ніколасом Отаменді футболіст некрасиво висловився на адресу своїх можливих хейтерів.

Ми назавжди залишимося в історії. Хто сумнівався в мені — смокчіть мій х*й,

– заявив Де Пауль.

Відео заяви гравця:

Ймовірно, Родріго так відреагував на футбольних фанатів, які після стартової невдачі Аргентини пророкували "альбіселесте" провал. Нагадаємо, що підопічні Скалоні почали турнір із поразки від Саудівської Аравії (1:2).

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Де Пауль дебютував за збірну Аргентини у 2018 році. За цей час він провів 51 матч у її футболці, забивши два голи. Окрім Мундіаля, у 2021 році він виграв Копа Америка, відзначившись асистом у фіналі з Бразилією.