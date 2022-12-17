"Мені все одно": Бензема зробив неоднозначний пост перед фіналом Аргентина – Франція на ЧС-2022

Володар Золотого М'яча встиг відновитись до поєдинку за Кубок світу. Втім Дідьє Дешам не розраховує на Каріма, через що у того могла з'явитись образа.

Вже у неділю, 18 грудня, відбудеться фінал чемпіонату світу 2022. У поєдинку за Кубок світу зійдуться між собою збірні Аргентини та Франції.

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Підопічні Дешама є чинними чемпіонами, але перед цим турніром зіткнулись з багатьма кадровими проблемами. Через травми на турнір не змогла поїхата низка важливих гравців, в тому числі і Карім Бензема.

Володар Золотого М'яча отримав пошкодження квадріцепса перед ЧС-2022 і не зіграв на турнірі жодної хвилини. Втім його відновлення проходило швидко і гравець вже тренується у стані Реалу.

Бензема образився на Дешама?

Були чутки, що Бензема зможе допомогти збірній Франції у фіналі, адже не був відрахований із заявки. Проте Дідьє Дешам спростував цю інформацію, заявивши, що "Ле Бле" готуються до вирішального матчу без Каріма.

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Схоже, що форварда це зачепило. На своїй сторінці в інстаграм Бензема опублікував своє фото із загадковим підписом: "Мені все одно". Можливо, він мав на увазі результат фіналу ЧС-2022.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон відвідає вирішальний поєдинок Мундіалю. Голова держави запросив із собою травмованих футболістів збірної, в тому числі і Каріма Бензема, проте поки невідомо, чи поїде форвард у Катар.

. Фінальний матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня у місті Лусаїл. Початок – о 17:00 за київським часом.