Два асисти і гол-шедевр: Мессі знищив Еквадор та вивів Аргентину в 1/2 Копа Америка – відео

Збірна Аргентини 4 липня зіграла в 1/4 фіналу Копа Америка проти Еквадору. Матч завершився впевненою перемогою команди на чолі з Ліонелем Мессі.

Аргентина – Еквадор 3:0

Голи: Де Пауль, 40, Мартінес, 84, Мессі, 90+3

Вилучення: Інкапіе, 90+2 (Еквадор)

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До 40-ї хвилини матчу найкращий момент змарнував Мессі. Ліонель вийшов сам на сам з голкіпером, але його удар взяла на себе стійка. Класний момент втратили і гості, удар з льоту парирував воротар Аргентини. Наприкінці тайму господарі таки розмочили нулі на табло.

Аргентинці перехопили м'яч у захисника Еквадору, Мессі розрізною передачею побачив Де Пауля, якому залишалось лише влучно пробити у незахищені ворота – 1:0.

Мессі та його чарівна ліва нога

На перерву команди пішли за мінімальною переваги господарів. Аргентинці подвоїли перевагу аж на 84-й хвилині, використавши високий пресинг. Господарі змусили помилитись оборонця, м'яч підібрав все той же активний Мессі, але не став сам завершувати атаку. Лео віддав на вільного Мартінеса, який став автором другого голу у матчі.

На 90+2 хвилині гравець Еквадору Інкапіе сфолив на Ді Марії, який вже майже вийшов віч-на-віч з голкіпером. Еквадорець фолом останньої надії зупинив аргентинця. Суддя спершу показав жовту картку. Але після перегляду VAR вилучив футболіста з поля.

Мессі не мг піти з поля без забитого м'яча. Вже у компенсований арбітром час нападник підійшов виконувати штрафний із перспективної позиції. Лео магічною лівою ногою зняв павучка з дев'ятки воріт Еквадору. Аргентинець поставив красиву крапку у зустрічі – 3:0.

Аргентина вийшла у півфінал Копа Америка, де зіграє проти Колумбії, яка у паралельному матчі по пенальті здолала Уругвай.

Аргентина – Еквадор відеоогляд