Аргентина зі скрипом подолала Австралію та вийшла у чвертьфінал ЧС-2022: відео голів

Команда Ліонеля Скалоні впевнено вела у рахунку в матчі 1/8 фіналу, але під завісу поєдинку придумала собі проблеми. Врешті решт "альбіселесте" таки втримали перемогу над "Соккеруз".

Аргентина – Австралія 2:1

Голи: Мессі, 35, Альварес, 57 – Фернандес, 77 (автогол)

У перший ігровий день зійшлись не тільки Нідерланди і США, а ще і аргентинці з австралійцями. Обидві команди почали групу з поразки, але перемоги в 2-3 турах дозволили їм вийти в плей-офф.

Як це було Аргентина - Австралія: онлайн-трансляція матчу плей-офф ЧС-2022

Після поразки від Саудівської Аравії аргентинці набирали хід та демонстрували дедалі більш впевнену гру. Австралія ж ставила на організацію в захисті та реалізацію моментів.

Більшість гри пройшла під диктовку "альбіселесте", але через непрохідну оборону суперника підопічні Скалоні забили лише раз. Цей гол був на рахунку Ліонеля Мессі, який проводив свій 1000-ий матч в кар'єрі.

Відео голу Мессі:

Після комбінації у стіночку Лео отримав скидку від Отаменді і точно пробив низом у дальній кут воріт Раяна. А вже після перерви кіпер австралійців начудив, спростувавши думку про надійну австралійську оборону.

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На рівному місці Меттью пішов у дриблінг в своєму майданчику і подарував м'яч Хуліану Альваресу. Форвард Манчестер Сіті в дотик вразив порожні ворота австралійців.

Відео голу Альвареса:

Аргентина спокійно доводила гру до перемогу, але шальний гол Австралії накалив пристрасті. Після пострілу Гудвіну м'яч у свої ворота зрізав Енцо Фернандес.

Автогол аргентинців:

В останні хвилини "Соккеруз" намагались надавити на захист суперника і навіть створили кілька супермоментів. Бехіч не реалізував момент з 4-5 метрів, а у компенсований час Мартінес врятував при виході Куола сам-на-сам.

Зрештою і у Аргентини були моменти закрити гру та довели до переможного підсумку. Мессі і компанія проходять в 1/4 фіналу, де їх суперником стане збірна Нідерландів. Матч почнеться 9 грудня о 21:00 за київським часом.