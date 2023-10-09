"Хто погано відсудив, то під Бахмут одразу", – суддів УПЛ намагалися "мобілізувати" після матчу

Керівники клубів УПЛ деколи мають чимало претензій до арбітрів після матчу. Один з них вирішив дещо радикально висловити своє невдоволення після матчу.

Історію із намаганням "розібратися" з арбітрами після матчу УПЛ розповів ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський. За його словами, цей випадок стався в одному з матчів, де арбітри помилялися, але робили це в обидві сторони, тому не можна говорити, що загалом суддівство було упереджене до однієї з команд.

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"До суддів, які йшли до роздягальні, підійшов представник команди-господаря, який сказав – "друзі, ви там не сильно кваптеся, до вас ще підійдуть люди, поговорять з вами". Судді запитали "які люди?". "Представники державних інстанцій". Судді приходять в роздягальню. в них вимкнена гаряча вода – помитися неможливо. І біля роздягальні з ними починають спілкуватися представники ТЦК з того міста, де вони грають", – розповів Михайло Співаковський.

За його словами, в суддів почали вимагати документи, особливо що стосується військового обліку. Тож в ситуацію навіть довелося втрутитися делегату матчу.

Михайло Співаковський відзначив, що це доволі "креативна ідея – хто погано відсудив, то під Бахмут одразу".

"Куди ми повертаємося? Це не 90-ті, це 30-ті роки минулого століття. Тобто на передку хлопці та дівчата б'ються за нашу незалежність, європейські цінності, а ми тут створюємо острівок совка", – розповів Михайло Співаковський.

Однак він відмовився називати клуб, чиї представники вдалися до такого кроку.