Ще той актор: арбітр передражнював фанатів на трибунах прямо під час матчу – кумедне відео

В Аргентині футбольний сезон набирає обертів. Кумедний випадок стався в одному з матчів третього туру Прімавери.

Несподівана реакція арбітра

Дещо курйозний епізод стався у матчі чемпіонату Аргентини Годой Крус – Атлетіко Тукуман. Головними учасниками такого дійства були не футболісти, а головний арбітр зустрічі та глядачі, які прийшли подивитись поєдинок на власні очі.

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У компенсований до матчу час гравець гостей впав на газон, подарувавши своїй команді декілька дорогоцінних секунд. 46-річний арбітр поєдинку Нестор Пітана зупинив гру та побіг до футболіста. Фанатам клубу Годой Крус не сподобалась така поведінка гравця суперника, а ще більше таке рішення судді.

Матч завершився перемогою Атлетіко Тукуман з рахунком 1:2. Після цього протистояння обидві команди мають у своєму активі по 6 очок та йдуть поруч – 7 та 8 позиції відповідно.

Уболівальники відреагували на рішення арбітра незадоволеним свистом, у відповідь на що Пітана став їх передражнювати. Суддя виявився ще тим актором, у нього непогано вийшло. Ніхто не очікував такої реакцій від судді. Епізод потрапив в об'єктиви камер, які транслювали цей матч. Відповідь судді у сторону глядачів зустрічі виглядала доволі кумедною.

Відео відповіді арбітра