Рідкісний випадок у футболі: арбітр кинувся під м'яч перед порожніми воротами – відео

У матчі 7 туру чемпіонату Мексики між Крус Асуль і Толукою стався цікавий епізод за участю судді. Головний арбітр завадив команді господарів забити третій гол у грі.

За рахунку 2:0 футболісти Крус Асуль провели ефектну контратаку, яка повинна була завершитися голом.

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Один з гравців вибіг один на один з порожніми воротами і пробив в штангу. Круглий снаряд відскочив до його одноклубника Хонатана Родрігеса. 27-річний форвард повинен був робити рахунок 3:0, але в останній момент під час удару головний арбітр зустрічі неправильно вибрав позицію на полі і виявився на траєкторії м'яча.

Відео епізоду

Футболісти з претензіями атакували рефері, проте це ні до чого не привело. За правилами, якщо м'яч потрапляє в арбітра і впливає на епізод, то призначається вільний удар.

У підсумку Толука спершу зрівняла рахунок, а потім Крус Асуль вирвав перемогу на 63-й хвилині (3:2).