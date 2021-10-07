Аравійські шейхи купили ще один клуб АПЛ

Інвестиційний фонд Саудівської Аравії домовився про купівлю футбольного клубу Ньюкасл Юнайтед. Фонд намагався стати власником клубу Англійської прем'єр-ліги ще з літа 2020 року.

Усі три сторони – нинішні власники Ньюкасла, інвестиційний фонд і Прем'єр-ліга підписали угоду ввечері 7 жовтня.

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Деталі угоди

За даними ЗМІ, президент Ньюкасла Майк Ешлі погодився продати клуб за 350 мільйонів євро. Аравійські шейхи буцімто погодилися на таку ціну.

Інвестиційний фонд пообіцяв, що Королівство Саудівська Аравія не буде контролювати футбольний клуб.

Очікується, що після продажу клубу нові власники змінять головного тренера Стіва Брюса. Водночас наскільки швидко це відбудеться – наразі невідомо.

Раніше в сторін були сподівання, що про продаж клубу оголосять ще ввечері 6 жовтня. Втім, на той момент деякі деталі залишалися неузгодженими.

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