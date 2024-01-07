Реал розгромною перемогою вийшов в 1/8 Кубка Іспанії, зробивши подарунок супернику: відеоогляд

Мадридський Реал провів матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії. У суперниках був скромний представник п'ятої за силою ліги країни Арандіна.

Арандіна – Реал 1:3

Голи: Хоселу, 54, Діас, 55, Родріго, 90+1, Начо, 90+3 (авт.)

Андрій Лунін залишився у запасі мадридського клубу. Місце у володіннях Реала зайняв Кепа. У першому таймі на диво не було голів від титулованих гостей. Перша частина матчу закінчилась нульовою мировою, що вже було успіхом для скромних господарів, повідомляє 24 Канал.

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На старті другого тайму Реал за дві хвилини забив двічі. Спершу Хоселу відкрив рахунок із пенальті, а вже через хвилину Діас подвоїв перевагу "вершкових" – 0:2. Мадридці оформили собі комфортний рахунок на 55-й хвилині зустрічі.

Вже у компенсований до матчу час Реал вирішив збільшити свою перевагу до розгромного 0:3 завдяки голу Родріго.

Однак й зробити подарунок для суперника. Вже на останніх секундах Атомо прострілював у штрафному "вершкових", але м'яч знайшов ногу не одноклубника, а захисника "Королівського клубу" Начо. М'яч після рикошету залетів у кут воріт Кепи, який не очікував такого повороту подій – 1:3.

Реал пробився до 1/8 фіналу Кубка Короля.

Арандіна – Реал: відеоогляд матчу