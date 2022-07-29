Зінченко у стилі Миколенка: Арсенал презентував історичну рожеву форму

Лондонський клуб не відстає від трендів та теж створив нову форму. Третій ігровий комплект виконаний у рожевому кольорі.

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Арсенал Олександра Зінченка вслід за Евертоном Віталія Миколенка офіційно презентував третій комплект ігрової форми у рожевих кольорах. Схоже, що ці тони будуть популярними серед футбольних клубів у цьому сезоні.

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Нагадаємо, що технічним спонсором "канонірів" є Adidas.

Нова третя форма (резервна) Арсенала складається з рожевої футболки з синіми вставками біля комірця та темно-синіх шортів. Участь у презентації історичного комплекту взяли футболістки та футболісти лондонського клубу на чолі з Сакою та Мартіном Едегором.



Нова форма Арсенала / Фото лондонського клубу

Чому історична? Арсенал із часу свого заснування ще не мав ігрової форми рожевого кольору.

Рожева ігрова футболка коштує від 70 – 100 євро. Із довгим рукавом фанатам "канонірів" доведеться віддати 75 євро. Шорти оцінена у 25 – 45 євро.

Дитячий набір нової форми Арсенала обійдеться батькам у 45 євро, а от за гетри (дитячі та дорослі) – від 15 до 20 євро. Також в інтернет-магазині клубу є футбольний м'яч у новому кольорі Арсенала. За нього доведеться викласти з власної кишені 20 євро.

5 серпня Арсенал стартує у новому сезоні АПЛ. Підопічні Мікеля Артети зіграють на виїзді проти Крістал Пелес. Цей поєдинок може стати дебютним для Олександра Зінченка за "канонірів" в офіційних зустрічах.