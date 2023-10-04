"Відмінне" виконання: капітан Антверпена не реалізував пенальті у ворота Шахтаря - відео моменту

Донецький Шахтар, який уболівальники "похоронили" ще у першому таймі, зумів переламати хід поєдинку та перемогти Антверпен. Бельгійські змарнували неймовірний момент на останніх секундах матчу.

Перший тайм "гірники" не можуть занести собі в актив. Антверпен повністю переграв підопічних Патріка ван Леувена, який не став реагувати на перевагу суперника 2:0 якимись кадровими змінами, пише 24 Канал.

Детальніше про гру Український нокаут для Антверпена: Шахтар створив нереальний камбек у Лізі чемпіонів – відео

Ось так потрібно бити пенальті в українські ворота

Однак зумів достукатись до своєї команди, яка створила неймовірний камбек. Дубль Сікана та гол Ракіцького зі штрафного принесли першу перемогу донецькому клубу у груповому розіграші Ліги чемпіонів.

Могло й не бути цієї звитяги українського клубу. Адже на останній хвилині м'яч влучив у руку гравцю "гірників". Суддя без вагань вказав на 11 метрів, футболісти Шахтаря теж не сперечались із головним арбітром поєдинку щодо цього епізоду.

Пенальті взявся виконувати капітан Антверпена Алдервейрелд. Різник вгадав напрямок удару, але на став рятівником Шахтаря. Однак і не потрібно було рятувати команду, адже Тобі пробив повз українські ворота. Дуже невдалий удар вдався одному з лідерів бельгійського колективу.

Відео нереалізованого пенальті Антверпена

Після чого пролунав фінальний свисток. Шахтар зробив камбек із 2:0 до 2:3 та здобув свої перші бали у Лізі чемпіонів.

А могло все бути значно гірше для Патріка ван Леувена, на якого останнім часом здійснюється шалений тиск через гру та результати команди. У ЗМІ вже навіть фігурують імена кандидатів, які можуть змінити нідерландця на посаді головного тренера Шахтаря.