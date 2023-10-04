Український нокаут для Антверпена: Шахтар створив нереальний камбек у Лізі чемпіонів – відео

Шахтар провів свій другий матч у груповому розіграші Ліги чемпіонів-2023/2024. Антверпен розгубив переможний рахунок та програв "гірникам".

Антверпен – Шахтар 2:3

Голи: Муя, 3, Баліквіша, 33 – Сікан, 48, 76, Ракіцький, 71

Шахтар потрапив у групу до Порту, Барселони та Антверпена. Тому у поєдинку проти бельгійського клубу "гірники" не мали права на помилку, потрібно було брати очки. Однак вже зі старту все пішло не за планом українського гранда, повідомляє 24 Канал.

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Господарі відповіли гольовою атакою на дальній удар Степаненка прямо у руки Бутеза. Вже на 3-й хвилині Антверпен відкрив рахунок у зустрічі. Не обійшлось без чергових помилок футболістів Патріка ван Леувена. Здавалось, що Ракіцький таки перервав атаку суперника, але 18-річний Вермерен продавив центрбека та віддав на вільного Муя.

Своєю чергою Муя класно придбав Азарові та пробив повз Різника, у якого вже майже не було шансів врятувати свою команду – 1:0.

Як Антверпен відкрив рахунок: дивіться відео

Янссен міг подвоювати перевагу, але м'яч пролетів поруч із воротами "гірників". Шахтар відповів ударами Сікана та Зубкова, які були заблоковані футболістами Антверпена, тому голкіперу господарів не потрібно було вступати у гру.

30 хвилин знадобилось бельгійцям, аби подвоїти свою перевагу над донеччанами. Баліквіша став адресатом класно розрізної передачі та з кута штрафного перекинув Різника, який чомусь далеко вийшов із воріт – 2:0.

Відео другого голу Антверпена

На цьому бельгійці навіть не думали зупинятись, але до рахунку 3:0 справа вже так і не дійшла. Шахтар теж не спромігся відквитати бодай один гол.

Повернення "гірників" у гру

Головний тренер "гірників" не став реагувати замінами на два голи у ворота своєї команди. Не встигли коментатори матчу нагадати склади команд, як Шахтар зробив рахунок 2:1. Судаков перевірив на міцність поперечину бельгійських воріт, підбирання було за донеччанами, яке закінчилось тим, що Назарина поборовся на другому поверсі, а Сікан головою перевів м'яч у володіння Бутеза.

Відео першого голу Сікана

Схоже, що ван Леувену вдалось знайти потрібні слова для своєї команди. "Гірники" вийшли на другу частину зустрічі із зовсім іншим налаштуванням.

Команди грали фактично без центру поля, створюючи моменти біля обох воріт. Були "гірники" близькими до того, аби зробити рахунок рівним. Але в останній момент Бутез був першим на м'ячі у боротьбі з Сіканом, який міг оформлювати дубль.

У другому таймі не все йшло гладко для господарів поля, як це було у перші 45 хвилин.

Матвієнко помилився на своїй частині поля. Ракіцький заблокував простріл від Муї, а згодом сам Миколенко виправив свою ж помилку, заблокувавши постріл суперника.

Не Сікан, а Сіканіще

В останні 20 хвилин Шахтар зумів зрівняти рахунок. Гості отримали право на небезпечний штрафний, який взявся виконувати Ракіцький. Ярослав усіх перехитрив, пробивши низом. М'яч на шляху до воріт знайшов ногу Баліквіші. Рикошет дезорієнтував голкіпера Антверпена та допоміг донеччанам зробити рахунок 2:2.

Відео голу Ракіцького

Через 5 хвилин рахунок став вже 2:3 на користь донецького клубу. Шахтар вперше у зустрічі повів на табло. Голкіпер Антверена зробив справжній подарунок, коли не дав м'ячу перетнули межі поля. М'яч підхопив Назарина, віддав на Сікана. Данило ударом в один дотик пробив вже у порожні ворота господарів.

Відео дублю Сікана

Сікан оформив дубль у ворота Антверпена.

Могли господарі робити 3:3, але, на щастя, "пожежа" біля володінь Різника закінчилась не голом. На останній хвилині матчу Антверпен ще й не забив пенальті.

Антверпен втратив домашню перемогу над Шахтарем та взагалі очки – 2:3. "Гірники" набрали свої перші бали у розіграші групового раунду Ліги чемпіонів.