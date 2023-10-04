"Мали виграти для тих, хто в Україні": ван Леувен прокоментував диво-перемогу Шахтаря в ЛЧ

Донецькій команді вдався крутий камбек проти Антверпена. Голандський наставник "гірників" розповів про головні чинники перемоги клубу.

Донецький Шахтар провів свій другий матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Донецька команда змогла створити камбек у грі з Антверпеном, здобувши перемогу після рахунку 0:2.

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"Гірники" змогли перевернути гру після перерви, забивши тричі. Дублем відзначився Сікан, ще гол на рахунку Ракіцького. Після зустрічі Патрік ван Леувен розповів про свої емоції на пресконференції.

Ми граємо не тільки для місцевої публіки, а й для українських уболівальників, які були сьогодні на трибунах. Для всіх тих людей, які перебувають зараз в Україні та дивилися гру по телебаченню. Ми розуміли, що мали виграти в цій грі, передовсім для них. Бо вони нас підтримують усіма силами. І також невеликі зміни, які було проведено в тактиці, призвели до голів та позитивного результату в другому таймі. Ми відштовхнулися від тактики Антверпена. Від самого початку очікували від них трохи іншої гри, але вони показали таку тактику. Відповідно ми мали змінити власний підхід. У перерві ми використали не тільки ментальний аспект, але й тактичний. Це дало нам гарний результат,

– заявив ван Леувен.

Це перші очки Шахтаря у цій Лізі чемпіонів. Донеччани виходять на третє місце у групі та стають фаворитами у боротьбі за путівку в плей-офф Ліги Європи.

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Відзначимо, що перед матчем із Антверпеном Патрік був близьким до звільнення вже через три місяці після свого призначення. Шахтар не вражав в УПЛ і на минулих вихідних поступився Ворсклі.

До цього донеччани втратили очки із Вересом (1:1), Кривбасом (3:3) та Рухом (1:1), а також поступились Порту у першому турі ЛЧ (1:3). "Гірники" поки лідирують в чемпіонаті України, але за втраченими очками Динамо йде попереду (+6 балів).