На руку "гірникам": суперник Шахтаря припустився грубої помилки під час заявки на Лігу чемпіонів

В останній день літа 2023-го Шахтар отримав своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/2024. Одним із опонентів "гірників" буде бельгійський Антверпен.

Також у групу до Шахтаря та Антверпена потрапили Барселона і Порту. У бельгійського суперника донеччан виникнули перші проблеми.

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Адміністративна помилка, яка може коштувати дуже дорого

В Антверпені помилково не заявили на Лігу чемпіонів 24-річного лівого захисника збірної США Сема Вайнса. Тепер футболіст, який наразі відновлюється від травми, пропустить єврокубкову кампанію.

Хоча, за прогнозами клубних лікарів, фланговий оборонець встигнув би повернутись на футбольне поле до кінця групового раунду ЛЧ-2023/2024.

Головний наставник Антверпена легендарний Марк ван Боммель прокоментував курйозну помилку під час подання заявки на єврокубки.

Ми припустилися адміністративної помилки, і її неможливо виправити. Кожен хоче опинитись у цьому списку, тому він розчарований. Сем зараз одужує, і ми не можемо оцінити, як довго його не буде, але очікується, що він має бути у формі до кінця групового етапу,

– сказав тренер бельгійського клубу.

Зверніть увагу! Перша очна зустріч Антверпена та Шахтаря запланована на 4 жовтня. Для "гірників" вона матиме виїзний характер. Другий поєдинок відбудеться 27 листопада у рамках 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що Вайнс виступає за бельгійський клуб із серпня 2021-го, коли перейшов із американського Колорадо. До цього трансферу виступав виключно у рідній країні.

У футболці Антверпена Вайнс провів 56 матчів (поки що найбільше у його кар'єрі за один клуб), у яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами.

У поточному сезоні-2023/2024 фланговий захисник відіграв 6 поєдинків (1 м'яч). Ще у двох зустрічах був поза заявкою Антверпена.

15 вересня майбутній суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів зіграє на виїзді проти Вестерло, за який тепер виступатиме колишній капітан київського Динамо Сергій Сидорчук. У цьому поєдинку може відбутись дебют динамівця у Бельгії. Початок зустрічі о 21:45.

Антверпен після 5-ти зіграних матчів посідає 8-ме місце, набравши 8 балів.