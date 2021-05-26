Антоніо Конте покинув італійський Інтер після перемоги в чемпіонаті

Чемпіонат Італії з футболу Інтер залишився без головного тренера. Антоніо Конте покинув команду.

Антоні Конте та Інтер розірвали угоду за згодою сторін.

"Клуб хотів би подякувати Антоніо Конте за надзвичайну роботу, яку він провів, і яка призвела до чемпіонства Інтера. Антоні Конте назавжди залишиться частиною історії нашого клубу", – йдеться в заяві Інтера.

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Конте очолив Інтер у 2019 році. А в 2021 році зробив їх чемпіонами Італії, перервавши дев'ятилітню гегемонію Ювентуса. При цьому три чемпіонства Ювентус здобув саме під керівництвом Конте.

Причини, чому Конте вирішив покинути Інтер – не повідомляється. Видання La Gazzetta dello Sport писало, що причиною стали розбіжності з керівництвом клубу. Конте вимагав підсилення команди, натомість власники клубу планували скоротити витрати на утримання.

Поки невідомо, хто замінить Конте в Інтері. ЗМІ називають дві кандидатури – Массіміліано Аллегрі та Сімоне Індзагі. Однак перший може очолити мадридський Реал у випадку відставки Зінедіна Зідана. А Індзагі тренує римське Лаціо.