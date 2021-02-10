Антоніо Конте показав керівництву Ювентуса середній палець: відео

Джерело:Football Italia
Інтер зіграв унічию з Ювентусом (0:0) у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії і за сумою двох матчів (1:2) покинув турнір.
Під час матчу наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте, йдучи в роздягальню після першого тайму, показав середній палець керівництву туринського клубу.
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Президент Ювентуса Андреа Аньєллі допустив на адресу наставника Інтера образливий вираз. Аньєллі, як стверджує джерело, сказав на адресу Конте наступну фразу: "Заткнись, засранець".
На це Антоніо Конте відповів: "Ювентус повинен говорити правду. Думаю, четвертий суддя чув і бачив, що відбувалося протягом усього матчу. На мій погляд, вони повинні бути більш ввічливими. Їм потрібно більше спортивної майстерності та поваги до тих, хто працює".
Відео епізоду
Перший півфінальний матч між Інтером і Ювентусом відбувся тиждень тому, 2 лютого, в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Перемогу здобули "бьянконері" – 2:1. На гол Лаутаро Мартінеса дублем відповів Кріштіану Роналду.
Таким чином, Ювентус вийшов у фінал Кубка Італії. У фінальному матчі підопічні Андреа Пірло зіграють з переможцем пари Аталанта – Наполі (10 лютого).