Антон Дудченко – срібний призер чемпіонату Європи з біатлону

Збірна України з біатлону в перший день чемпіонату Європи здобула одразу дві нагороди. Ще одну медаль в скарбничку команди приніс Антон Дудченко в індивідуальній гонці

У чоловічій "індивідуалці" Україну представляли одразу шестеро спортсменів: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Тарас Лесюк та Артем Тищенко. І українці зуміли поборотися за місця на подіумі та медалі.

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Хоча провести ідеально цю гонку не зуміли – кожен зробив щонайменше по одному промаху. А Денис Насико відверто провалив її – одразу шість промахів. Та його партнери по команді були більш влучні. І перед останньою стрільбою одразу троє перебували в топ-15. А за місце на подіумі боротьбу вів Антон Дудченко.

І йому пощастило.Адже його конкуренти на останній стрільбі мали промахи, у той час як українець чисто та швидко відстрілявся. І вів боротьбу за друге місце зі словенцем Ловро Планко. Дудченко виявився вправнішим, і саме він фінішував з другим часом.

Перемогу здобув норвежець Ендре Стремсгейм, який за чотири вогневі рубежі не допустив жодного промаху.

Результати чоловічої індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи

1. Ендре Стремсгейм (Норвегія) – 51,05.9 (0+0+0+0)

2. Антон Дудченко (Україна) – 2,04.7 (0+1+0+0)

3. Ловро Планко (Словенія) – 2.16,5 (1+0+0+1)

12. Артем Тищенко (Україна) – (0+0+1+0)

19. Богдан Цимбал (Україна) – 4,45.9 (1+0+0+1)

36. Артем Прима (Україна) – 6,31.9 (1+0+1+2)

47. Тарас Лесюк (Україна) – 7.25,2 (0+2+1+1)

64. Денис Насико (Україна) – 8.56,8 (1+2+1+2)