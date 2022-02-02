Антидопінгове агентство попередило атлетів щодо можливих ризиків при вживанні м'яса у Пекіні
2 лютого 2022 , 16:28Читать новость на русском
Джерело:Greenqueen
Вже 4 лютого стартують зимові Олімпійські ігри, що відбудуться у Пекіні. Більшість спортсменів вже прибули до Китаю.
Ймовірність позитивних допінг-тестів
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заздалегідь попередило спортсменів можливі ризики на Олімпіаді-2022. Вони стосуються вживання м'яса на у Пекіні.
Варте уваги Німецький спортсмен відмовився від вживання китайського м'яса на Олімпіаді-2022
За словами генерального директора WADA Олів'є Ніґлі, у зараженому м'ясі може бути низький рівень кленбутеролу, що входить до списку заборонених речовин.
У Китаї цей препарат використовують для вирощування худоби.
Чи дійсно шкідливе китайське м'ясо для спортсменів
- Раніше німецький бобслеїст Франческо Фрідріх заявив про те, що не буде вживати м'яса на момент перебування у Пекіні.
- Відповідне рішення спортсмена мотивоване страхом перед допінгом.
- Побоювання німця недаремні, адже у 2010-му році вже був один подібний випадок. Тоді через китайське м'ясо постраждав гравець у настільний теніс Дмитро Овчаров.
- Коли він повернувся до Німеччини, то здав два позитивні допінг-тести.
- Та все ж таки спортсмена виправдали після кількох судових процесів