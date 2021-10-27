Антидопінгове агенство України залишилося без керівництва після скандального розслідування WADA
Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) потрапила в скандал після розслідування Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA). Виявилося, що в Україні маніпулювали під час проведення допінг-тестів.
Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило попередні результати операції "Геркулес". Під час розслідування виявилося, що Національна антидопінгова організація України порушила міжнародний стандарт тестування.
Детальніше Україна потрапила в допінговий скандал: WADA звинувачує у маніпуляціях
Результати розслідування не залишилися без реакції зі сторони Міністерства молоді та спорту України. Керівництво НАДЦ залишилося без своїх посад.
"Директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", – заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Розслідування WADA проти України: головне
- 27 жовтня було оприлюднені деталі розслідування "Геркулес", яке провела WADA. Причиною для цього стала інформація про системне покриття використання допінгу в Федерації легкої атлетики України.
- Під час розслідування випадків покриття вживання допінгу українськими спортсменами не виявили.
- Натомість вдалося встановити, що в НАДЦ попереджала завчасно спортсменів про взяття допінг-проб, чим порушила міжнародний стандарт тестування.
- Окрім того, ще одним порушенням стало те, що в НАДЦ деякі проби, взяті в змагальний період, підписували як такі, які взяті в позазмагальний період (такі проби перевіряються на меншу кількість заборонених речовин). Це теж є порушенням стандартів, адже дає можливість спортсменам з допінгом уникнути покарання. Правда пізніше повторна перевірка проб українців не виявила слідів допінгу.
- Під час розслідування були виявлені потенційні докази факту торгівлі еритропоетином однією неназваною особою.