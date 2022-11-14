На радощах від поїздки на ЧС-2022: форвард Барселони збив мотоцикліста під час паркування авто

Ансу Фаті потрапив у ДТП напередодні поїздки в Катар на Мундіаль. Сам гравець не постраждав, а ось у іншого водія зламана щиколотка.

Минулого тижня збірна Іспанії оголосила заявку на ЧС-2022 в Катарі. До неї потрапив і форвард Барселони Ансу Фаті, який поки провів всього чотири матчі за "фурію роху".

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Напередодні Мундіалю іспанець потрапив у неприємну історію, спровокувавши ДТП. Під час паркування свого авто він примудрився зіштовхнутися із мотоциклістом.

Сам Ансу не постраждав, а от водій мотоцикла отримав серйозні травми. У нього виявилась зламана щиколотка. тому хлопця направили у лікарню.

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При цьому сам Фаті вирішив подивитись за потерпілим і поїхав з ним до госпіталя. Тільки коли форвард запевнився, що життю мотоцикліста нічого не загрожує, він попрощався із ним.

Цього сезону 20-річний гравець втратив місце в основі Барселони, але регулярно виходить на заміну. На його рахунку 20 поєдинків, у яких він забив три голи та віддав чотири асисти.

. Іспанія на ЧС-2022 потрапила у групу Е. Там підопічні Луїса Енріке зіграють з Коста-Рікою (23 листопада), НІмеччиною (27 листопада) та Японією (1 грудня).