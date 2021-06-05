Чи захистить Фінляндія звання чемпіона світу: анонс вирішальних матчів ЧС-2021 з хокею

Чемпіонат світу з хокею-2021 у Ризі (Латвія) наближається до розв’язки. 3 червня визначилися півфіналісти, які й розіграють три комплекти нагород. Хто ж має найбільше шансів стати чемпіоном світу – читайте в анонсі Спорт 24.

На чемпіонаті світу збірні традиційно були поділені на дві групи по 8 команд. До півфіналу не залишилося жодного представника групи A!

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В 1/4 фіналу найбільше шансів здобути путівку у півфінал з представників групи A мала Швейцарія. Швейцарців від 1/2 фіналу відділяли лічені секунди. Однак Німеччини встигла зрівняти рахунок та перемогла у серії булітів.

Також непогані шанси на півфінал мав Олімпійський комітет Росії, який протистояв Канаді. Озброєні гравцями НХЛ росіяни вели в рахунку, але не втримали перевагу. Канада вистраждала звитягу.

Легкий прохід до півфіналу був для збірної США, яка декласувала Словаччину. Останні вийшли в плей-офф вперше з 2013 року. Нарешті четвертим півфіналістом стали чинні чемпіони світу фіни, які у непростій грі на класі обіграли Чехію.

Таким чином, нагороди чемпіонату світу-2021 розіграють усі представники групи B. У фіналі стовідсотково зіграє один представник Європи та Північної Америки.

США – Канада

США та Канада одні з найбільш успішних хокейних команд в історії спорту. Канадці 9 разів вигравали Олімпійські ігри та ще 26 разів ставали чемпіонами світу. Втім, канадцям уже три чемпіонати світу не вдається завоювати "золото".

Досягнення американці дещо скромніші, хоча "льодяні янкі" завжди на слуху. США двічі вигравали Олімпійські ігри та стільки ж разів ставали чемпіонами світу. Щодо світової першості, то у відкриту еру американці здебільшого задовольнялися "бронзою".

Канада дивом вийшла у плей-офф чемпіонату світу-2021. Протягом усього групового етапу канадці перебували за межами топ-4. В останньому турі підопічні Жерара Галлана підійнялися у топ-4, але могли пролетіти повз плей-офф.

Канада залежала від матчу Німеччина – Латвія. Якби у цій грі сталася нічия, то канадці б вилетіли з ЧС-2021. Однак Німеччина здобула перемогу, яка вивела "кленових" у плей-офф.

Натомість США впевнено виграли групу, здобувши 6 перемог. На груповому етапі американці розгромили Канаду з рахунком 5:1.



Фото facebook.com/HockeyCanada

Перед півфінальним матчем у букмекерській компанії Favbet вважають саме збірну США фаворитом поєдинку з Канадою. Перемогу американців оцінюють коефіцієнтом 1,79. Водночас на прохід Канади у фінальний матч букмекери пропонують коефіцієнт 2,08.

Канада та США зіграли 72 матчі. На рахунку канадців 52 перемоги в основний час при 9 поразках. Кожна з команд має по три перемоги в овертаймах та по одній в серії булітів.

Фінляндія – Німеччина

Збірна Фінляндії також може похвастатися чималими досягненнями. Команда тричі вигравала чемпіонат світу й наразі утримує звання найсильнішої команди. Також в активі фінів два "срібла" на Олімпійських іграх.

На чемпіонаті світу-2021 фіни демонструють стабільний хокей. Єдиною гучною осічкою Фінляндії стала несподівана поразка Казахстану, який став сенсацією світової першості. В 1/4 фіналу Фінляндії вистачило однієї шайби, щоб вибити непоступливу Чехію.

Збірна Німеччини найменш досвідчена та, мабуть, найслабша команда з усіх учасників 1/2 фіналу. Німці можуть похвалитися хіба "сріблом" Олімпійських ігор-2018. Німці зуміли вийти у півфінал чемпіонату світу вперше з 2010 року.



Фото twitter.com/SPORT1_PR

Прогрес німецького хокею неможливо не помітити. Німецькі хокеїсти все частіше демонструють рівну гру з більш титулованими збірними.

В 1/4 фіналу Німеччина драматично вибила Швейцарію. Після середини поєдинку швейцарці перемагали 2:0. Однак німці скоротили рахунок.

Швейцарія була близька до перемоги, та за 44 секунди до кінця гри Гаванке зрівняв рахунок. У серії булітів Німеччина реалізувала дві спроби та вийшли у півфінал.

На груповому етапі фіни здолали німців (2:1). Проте дві попередні зустрічі закінчувалися перемогами саме Німеччини. Всього Фінляндія 30 разів перемагала німців, коли ті здобули тільки 4 звитяги.

Хто ж виграє чемпіонат світу

Очевидним фаворитом півфіналу є збірна Фінляндії. Перемогу фінів букмекери Favbet оцінили коефіцієнтом 1,41 . Шанси Німеччини перемогти та пробитися в історичний фінал оцінені коефіцієнтом 2,95.

Якщо судити про виступи на чемпіонаті світу, то очевидними фаворитами є збірні США та Фінляндії. Ці команди рівно пройшли груповий етап та не мали проблем у плей-офф.

Наразі найбільше віриться у прохід у фінал фінської збірної, адже в суперниках скромна Німеччина.

А от, що ж буде у протистояння США – Канада – складно сказати. Після провального старту канадці воскресли й можуть обіграти необстріляну збірну США. Останнім через плей-офф НХЛ зазвичай байдуже на подібні чемпіонати. Однак цього разу все ж таки чудова нагода здобути золоті медалі.

Щодо Фінляндії, то команда привезла майже ідентичний склад у порівнянні з попереднім чемпіонатом світу. Тому не варто дивуватися, що ці хокеїсти вдруге стануть чемпіонами світу. Питання тільки в тому, з ким фінам грати у фіналі…

Півфінальні матчі чемпіонату світу відбудуться 5 червня:

США – Канада (початок о 14:15)

Фінляндія – Німеччина (початок о 18:15)

Фінал та матч за третє місце відбудуться 6 червня.