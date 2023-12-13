Кривонос пропустить третій етап Кубка світу з біатлону: у чому причина
Джерело:Суспільне Спорт
Українська біатлоністка Анна Кривонос пропустить третій етап Кубка світу. Він стартує 14 грудня у швейцарському Ленцергайде.
На останньому етапі 2023 року Кривонос не виступатиме через хворобу. Про це повідомив тренер жіночої команди Микола Зоц.
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Хто виступить на третьому етапі Кубка світу
Україна матиме в особистих стартах не більше чотирьох біатлоністок: раніше з основної збірної на етап юніорського Кубка IBU відбула Олена Городна.
У складі основної збірної України залишаються Юлія Джима, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.
26-річна Кривонос незмінно виступала в усіх особистих стартах Кубка світу на перших етапах в Естерсунді та Гохфільцені.
Виступи Кривонос у цьому сезоні:
- Гохфільцен. Переслідування — 53-тє місце (0+0+1+1)
- Гохфільцен. Спринт — 57 (0+1)
- Естерсунд. Спринт — 62 (1+2)
- Естерсунд. Естафета — 12 (0+2)
- Естерсунд. Індивідуальнка гонка — 40 (0+0+0+2)