Ви можете розраховувати на Париж, – Ідальго зробить усе, аби росіян не було на Олімпіаді-2024

Мер Парижа Анн Ідальго впевнена, що росіяни та білоруси не мають права змагатись на Олімпійських іграх. До того часу, поки триває війна в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 20-го квітня зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго та з президентом Комітету регіонів Європейського Союзу Васко Кордейру. Очільниця столиці Франції чітко окреслила свою позицію.

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Допуск дорівнює підтримці війни

Анн Ідальго першочергово готова захищати людські права, а також і олімпійські цінності. Мер Парижа зазначила, що росіяни та білоруси не повинні брати участь на міжнародних змаганнях допоки їхні країни коять світові злочини. Очільниця столиці Франції поклялася довести свої слова до діла.

Для мене Париж – столиця прав людини. Це дуже важливо – цінності Олімпійського руху. Цінності гуманізму. Цінності Європи. На наступних Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році, якщо війна продовжуватиметься, якщо росіяни все ще атакуватимуть вас, це означатиме, що вони атакують нас та наші цінності. І, як на мене, російських спортсменів не можна приймати у Парижі, якщо триває війна. Тому ми тут. Ми намагаємось переконати спортсменів, міжнародні федерації та країни. Ми разом із вами. Ми підтримуємо вас у боротьбі. Ви можете розраховувати на Париж і мене,

– твердо зазначила Ідальго.

Нагадаємо, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що рішення щодо участі спортсменів з країни-агресора та її поплічниці буде ухвалене за рік до проведення змагань. Наразі росіяни та білоруси мають можливість взяти участь у Олімпіаді-2024.

Умови допуску спортсменів з Росії та Білорусії до міжнародних змагань згідно заяви МОК