Влада Парижа виступила проти допуску росіян до Олімпіади: місто прийме Ігри-2024

Літні Олімпійські ігри 2024 року відбудуться в Парижі. Влада французького міста не підтримує ідею Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань.

Головною дискусією ще за рік до старту Олімпіади-2024 стало те, чи можна допускати до турніру росіян та білорусів. Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що можна, якщо вони будуть виступати під нейтральним прапором, не підтримуватимуть війну та дотримуватимуться антидопінгових правил.

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Однак прихильників такої ідеї є мало. Натомість все більше країн виступають за цілковиту заборону росіянам виступати на міжнародних турнірах, допоки триває війна в Україні. До таких належить і пані мер Парижа Анн Ідальго. Її підтримка в цьому контексті доволі важлива, адже саме Париж прийматиме Олімпіаду-2024.

9 лютого 2023 року вона прибула до Києва. І під час виступу в київській мерії запевнила у своїй підтримці щодо недопуску росіян на Олімпіаду.

"Поки російські війська продовжуватимуть вас бомбардувати, націлюватися на ваше цивільне населення та вашу інфраструктуру, поки російські солдати окупують вашу територію, я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях. Це моє переконання як мера, як політичного лідера, як переконаної європейки. Я не сумніваюся, що Міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати цю позицію", – заявила Анн Ідальго.

Варто відзначити, що Анн Ідальго вдруге за час повномасштабної війни відвідує столицю України. Делегація прибула з допомогою – передали Києву 10 генераторів.