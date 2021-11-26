В Англії "рознесли" гру Ярмоленка після голу та заробленого пенальті у Лізі Європи
Джерело:Football.London
Андрій Ярмоленко приніс Вест Хему перемогу над Рапідом у Лізі Європи. Український футболіст забив гол та заробив пенальті.
Яскравий матч Ярмоленка
Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Вест Хема. Наприкінці першої 45-хвилинки українець відкрив рахунок у зустрічі.
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А вже у компенсований арбітром до першого тайму час Ярмоленко заробив на собі пенальті. До позначки підійшов Марк Нобл та не прогадав. Цифри на табло змінились – 2:0 на користь "молотобійців".Цікаво. У сезоні-2021/2022 Ярмоленко відіграв у футболці Вест Хема 15 матчів в усіх турнірах. За зіграний час забив один гол та віддав три асисти.
Не оцінили гру українця
Гравець збірної України відіграв увесь матч та став другим найкращим футболістом у складі англійського клубу. Однак навіть таку яскраву гру не оцінили в Англії.
Місцеве видання Football.London розкритикувало гру українця у матчі з Рапідом. Джерело поставило йому найнижчу оцінку (5) та додало негативний коментар у сторону Андрія.
Журналісти видання назвали Ярмоленка лінивим футболістом.
Забив свій перший гол у сезоні, але у Відні українцю було дуже погано. Занадто часто втрачав м'яч і надто лінивий. Набагато краще у другому таймі, коли перемістився на фланг,
– написали у виданні.
- Вест Хем з першого місця вийшов у плей-офф Ліги Європи. Сталось це ще за тур до завершення групового раунду.
- Найближчий конкурент "молотобійців", яким є загребське Динамо, поступається англійцям 6 очками.