В Англії з гоночної траси викрали спеціальні автомобіль безпеки та машину медиків BMW

Поліція графства Лінкольншир у Великобританії заявила про викрадення двох автомобілів з гоночної траси "Кадвелл-парк" поблизу Лаута. Обидва автомобілі марки BMW, які оцінили в 100 тисяч фунтів.

Джерело: твіттер Lincolnshire Police

Поліція виклала обидві фотографії вкрадених автомобілів у твіттері. І попросила допомогу у їх пошуку. Мова йде про два спеціальні автомобілі BMW:

X5 – автомобіль медиків

M240i – автомобіль безпеки

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Відзначимо, що обидві машини були зроблені на замовлення, а їх вартість – понад 100 тисяч фунтів стерлінгів.



Автомобіль медиків BMW X5 на автодромі, який викрали / фото twitter.com/LincsPolice

Відтак поліція звернулася з проханням по допомогу в пошуку цих автомобілів.