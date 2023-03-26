Недотерпіли до перерви: Кейн відкрив рахунок у матчі з Україною та поновив рекорд – відео

Минулого матчу Харрі став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії, забивши у ворота Італії. Тепер же форвард Тоттенхема вразив ворота України, оформивши свій 55-ий гол за "трьох левів".

Україна проводить стартовий поєдинок кваліфікації Євро-2024. Першим суперником "синьо-жовтих" стала збірна Англії, з якою наша команда зійшлась на виїзді, пише 24 канал.

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Наша збірна побудувала непогану оборону у першому таймі, але ближче до перерви Україна притислась до своїх воріт. Це дозволило Харрі Кейну відкрити рахунок.

На 37 хвилині Мудрик дав Сака подати з флангу в центр. Степаненко не зміг перервати цю передачу, а Караваєв позиційно поступився Кейну. Найкращому бомбардиру в історії збірної Англії залишалось з близької відстані розстріляти Трубіна.

Відео голу Харрі Кейна: