Ротань розповів, чому участь Миколенка у матчі проти Англії була під питанням
Джерело:УАФ
Віталій Микоелнко закрив лівий фланг оборони збірної України у матчі проти Англії. На жаль, це не допомогло "синьо-жовтим" з перемоги стартувати у відборі на Євро-2024.
Два голи у першому таймі визначили переможця поєдинку Англія – Україна. Гаррі Кейн та Букайо Сака принесли перемогу "трьох левам" 2:0. Це друга поспіль звитяга англійців на старті відбору на Євро-2024.
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Ротань: Ті моменти, які у них були, вони ними скористалися
Навіть зміни у другому таймі від Руслана Ротаня не допомогли українській збірній бодай забити гол престижу. після поєдинку наставник "синьо-жовтих" прокоментував свої три заміни на 60-й хвилині.
Ротань розповів про проблеми зі здоров'ям у лівого захисника Віталія Миколенка. Начебто до останнього участь у матчі оборонця Евертона була під питанням через проблеми зі спиною.
Що стосується Соболя, то Миколенко перед грою був під питанням. Проблеми зі спиною. А Циганков та Буяльський – ми по плану так і очікували, що вони підсилять гру. Якби ми до перерви не пропустили, то думаю, що могли б розраховувати на більше з виходом цих гравців. Але, на жаль, не витерпіли,
– розповів Ротань.
"Майстерність гравців Англії… Ті моменти, які у них були, вони ними скористалися. З високо піднятою головою йдемо, у нашої збірної все попереду. Треба забути цю гру та думати про наступну", – додав тренер збірної України.
Україна з нулем йде 4-ю у групі "С". Команда Гарета Саутгейта з максимальними 6 балами одноосібно лідирує у групі.
- Миколенко у поточному сезоні провів 28 матчів за Евертон, у яких заробив три жовті картки.
- Щодо національної команди, то для Віталія поєдинок проти Англії був вже 29-м із моменту дебюту (з 2018-го року).